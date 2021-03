Suspeito de roubar arma de fogo de um vigilante é procurado pela polícia em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de um homem, até o momento não identificado, suspeito de roubar uma arma de fogo de um vigilante de um estabelecimento comercial, localizado no bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. O crime ocorreu na última sexta-feira (12/03), por volta das 14h.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular da unidade policial, na ocasião, o indivíduo entrou na loja se passando por cliente e, durante a saída, apontou uma arma que estava escondida com ele para o vigilante do local, que não esboçou reação. Após isso, o homem puxou a arma que estava na cintura da vítima e fugiu do estabelecimento.

“Tivemos acesso às imagens das câmeras de segurança do local e foi possível constatar que o suspeito vestia uma camisa verde, calça jeans escura e uma máscara de proteção facial preta. Estamos divulgando a imagem dele, para o identificarmos”, explicou o delegado.

Disque-Denúncia – Quem tiver informações acerca da localização do indivíduo, pode entrar em contato com pelo número (92) 98476-0984, o disque-denúncia da unidade policial, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Arruda.

