Suspeito de roubar celulares é espancado em avenida de Manaus; veja vídeo

Notícias de Polícia – Um homem, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi espancado por populares após ser acusado de cometer diversos assaltos. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (12), na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus.

A ação foi registrada e compartilhada nas redes sociais. Nas imagens, uma pessoa mostra uma bolsa com aproximadamente 10 celulares. Ele estaria agindo com um comparsa, que conseguiu fugir.

Veja o vídeo;

O suspeito foi preso e encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar, imediatamente, ao tomar conhecimento da ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.