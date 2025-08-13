A notícia que atravessa o Brasil!

Suspeito de roubar celulares é espancado em avenida de Manaus; veja vídeo

Ele estaria agindo com um comparsa, que conseguiu fugir.

Por Lupita AM POST

13/08/2025 às 13:05

Foto: Reprodução

Notícias de Polícia Um homem, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi espancado por populares após ser acusado de cometer diversos assaltos. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (12), na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus.

A ação foi registrada e compartilhada nas redes sociais. Nas imagens, uma pessoa mostra uma bolsa com aproximadamente 10 celulares. Ele estaria agindo com um comparsa, que conseguiu fugir.

Veja o vídeo;

O suspeito foi preso e encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar, imediatamente, ao tomar conhecimento da ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

