Suspeito de roubar moto é espancado por populares e pede socorro em cima de telhado em Manaus

Notícias Policiais – Na tarde desta terça-feira (06), uma cena incomum chamou a atenção dos moradores da Rua Papucaia, no bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus. Um homem suspeito de roubar uma motocicleta foi cercado por populares revoltados e, ao tentar escapar do espancamento, subiu no telhado de uma residência, de onde passou a implorar por socorro — à própria polícia.

Segundo testemunhas, o suspeito teria acabado de cometer o roubo nas proximidades quando foi perseguido por moradores, que o alcançaram rapidamente. Após ser agredido, ele conseguiu se desvencilhar e escalou o telhado de uma casa para se proteger, onde permaneceu ferido e cercado, gritando por ajuda.

As cenas do episódio foram registradas por celulares e logo viralizaram nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o homem desesperado, com sinais visíveis de agressão, pedindo para que os moradores parassem com os ataques e exigindo a presença da polícia.

Minutos depois, agentes da Polícia Militar chegaram ao local e conseguiram resgatar o suspeito, que foi conduzido a uma unidade de saúde sob escolta, antes de ser levado à delegacia para os procedimentos legais.

A Polícia Civil investigará as circunstâncias do suposto roubo e avaliará também a responsabilidade dos agressores nas agressões praticadas.