Suspeito de roubar mototaxista é espancado por populares em Manaus

Redação AM POST

Um jovem, identificado como Antônio Lucas Antunes Pereira, de 22 anos, foi preso suspeito de assaltar um mototaxista na noite desta segunda-feira (17), na Avenida Djalma Batista, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, o indivíduo enfiou a mão no bolso da vítima, pegou o celular dele e correu. Com o intuito de desnortear o motociclista, ele pegou uma pedra e jogou no rosto do mesmo.

A população revoltada conseguiu capturar o infrator e o espancou até a chegada das autoridades.

Ele foi levado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.