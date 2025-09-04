A notícia que atravessa o Brasil!

Suspeito de roubo é agredido em “corretivo” no Jorge Teixeira em Manaus

Imagens mostram suspeito de roubo sendo agredido dentro de uma casa no Jorge Teixeira.

Por Beatriz Silveira

04/09/2025 às 19:34

Notícias Policiais – Um homem suspeito de envolvimento em um roubo no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, foi capturado e submetido a um chamado “corretivo” por moradores ou pessoas ligadas à comunidade. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de vídeos que mostram o momento em que o suspeito é contido dentro de uma residência.

Nas imagens, é possível ver o homem sendo imobilizado e agredido fisicamente por outros indivíduos. Testemunhas relataram que, durante a ação, ele teria sofrido a fratura de um dos braços. O vídeo rapidamente se espalhou em grupos de aplicativos de mensagens e levantou debate sobre o aumento de casos de “justiça com as próprias mãos” na capital amazonense.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade do suspeito, tampouco detalhes sobre o suposto crime que teria motivado as agressões. Também não foi informado se a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi acionada para atender à ocorrência ou se o caso foi formalmente registrado em alguma delegacia da cidade.

Situações como essa reacendem discussões sobre segurança pública e os riscos de práticas de linchamento ou correção comunitária, que podem agravar a violência urbana e colocar em risco tanto acusados quanto inocentes. A recomendação das autoridades é sempre acionar os órgãos competentes, evitando que a população assuma funções que cabem ao sistema de justiça.

O caso deve ser investigado para apurar as circunstâncias do ocorrido e identificar tanto o suspeito quanto as pessoas envolvidas nas agressões.

