Suspeito de tentar matar ex-esposa é procurado pela polícia em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher (DECCM) oeste/sul, solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Renan Paiva de Albuquerque, de 22 anos, procurado por tentativa de feminicídio e violência contra mulher, praticados contra sua ex-companheira, uma jovem de 20 anos.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da unidade especializada, o crime aconteceu no dia 27 de outubro deste ano, no bairro Santa Luzia, zona sul.

“Após uma discussão entre as partes, Renan lesionou a vítima violentamente. Posteriormente, com a ajuda de familiares, ela foi à uma unidade hospitalar, onde foi submetida a uma cirurgia devido ao quadro grave que se encontrava. Em razão das circunstâncias da ação criminosa, foi solicitada a prisão preventiva do autor”, explicou.

A titular ressalta que o apoio da população por meio do compartilhamento da imagem deste indivíduo é primordial para o desfecho positivo do caso.

“Solicitamos a colaboração de todos na divulgação da imagem dele. Caso reconheçam esse indivíduo, ou saibam do seu paradeiro, é importante realizar a denúncia para que possamos capturá-lo. A identidade do informante será preservada”, ressaltou Cunha.

As denúncias devem ser efetuadas pelo número 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), ou pelo 180, do Disque Central de Atendimento à Mulher.