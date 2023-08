Suspeito de tentar matar homem com barra de ferro é preso em Manaus

Um homem, identificado como Marcelo do Carmo Batalha, 34, foi preso nesta terça-feira (1º), após tentar matar um homem de 32 anos, com um punhal e barra de ferro, no dia 2 de julho deste ano. A prisão aconteceu na rua Jacundá, bairro Tancredo Neves, zona leste.

De acordo com o delegado Christiano Castilho, titular do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime ocorreu no dia 2 de julho deste ano, naquele bairro e zona, ocasião em que Marcelo e dois indivíduos não identificados desferiram vários golpes na cabeça do homem.

“A vítima ficou desacordada e foi socorrida a tempo. Ela procurou a delegacia para denunciar a ação criminosa e, desta forma, iniciamos as investigações e chegamos à qualificação de Marcelo. Então solicitamos a ordem judicial em nome dele e a cumprimos na data de hoje”, disse.

Marcelo responderá por tentativa de homicídio e ficará à disposição da Justiça.

Redação AM POST