Suspeito de tentar matar homem em praça de Itapiranga é preso em Urucurituba

Notícias de polícia – Rayson Fernandes de Souza, de 20 anos, apontado como o principal suspeito de tentar um homem, de 53 anos, foi preso na segunda-feira (11) em Urucurituba. O crime ocorreu no município de Itapiranga, no interior do Amazonas.

Além disso, Arielson Marques Fernandes, da mesma idade, conhecido como “Esquerdinha”, apontado como um dos envolvidos no crime, segue sendo procurado pela polícia.

O crime

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP de Itapiranga, o caso aconteceu em 30 de junho deste ano, em uma praça no Centro de Itapiranga. O crime foi registrado em vídeos e divulgada em redes sociais, causando grande repercussão no município.

“As motivação para as agressões estão sendo investigadas, havendo a possibilidade de que tenha se tratado de uma tentativa de latrocínio, ou um desentendimento da vítima com um dos integrantes do grupo de agressores. Nas imagens, é possível identificar Rayson e Arielson, ainda foragido, e outros indivíduos, golpeando a vítima brutalmente com garrafadas e cadeiradas, deixando-a inconsciente”, disse o delegado.

Segundo o delegado, mesmo com a vítima desacordada, as imagens mostram que Rayson continuou as agressões de forma muito violenta. Os demais envolvidos também foram identificados e constatou-se que são adolescentes, tendo sido instaurado um procedimento regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“No decorrer das investigações, recebemos informações de que Rayson estaria no município de Urucurituba. Representamos pela sua prisão preventiva e contatamos os policiais civis da 41ª DIP. Ele foi preso na segunda-feira, em Urucurituba”, contou Nogueira.

Violência

O delegado também destacou a importância da resposta entregue pela PC-AM, à sociedade e aos familiares da vítima, em razão da repercussão do crime, pela violência em que foi praticado e pelo fato da vítima ser considerada uma pessoa pacífica no município.

“O homem sobreviveu à tentativa de homicídio, recebeu alta hospitalar após período de internação e segue com o tratamento de saúde em casa, sem poder retornar às suas atividades laborais, dada a gravidade das lesões sofridas”, explicou o delegado.

Procurado

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Arielson Marques Fernandes seja repassada ao número 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

Procedimentos

Rayson Fernandes de Souza responderá por tentativa de homicídio e já se encontra à disposição da Justiça.