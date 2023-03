Suspeito de tentar matar jovem a marretadas é preso em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, neta segunda-feira (20/03), mandado de prisão temporária de Carlos Eduardo Cardoso Colares, 20, por tentativa de homicídio qualificado praticada contra um homem, de 24 anos. O crime ocorreu no dia 12 janeiro deste ano, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Ericson Tavares, titular da unidade policial, na ocasião do crime, Carlos Eduardo juntamente com Kevem Kemps Souza da Costa, 20, que está sendo procurado, desferiram vários golpes de marreta contra a vítima, que, foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar da capital, onde recebeu atendimentos médicos.

“A motivação do crime seria o envolvimento da vítima com a ex-companheira de Kevem. Logo após o delito, iniciamos as diligências e chegamos a identidade dos autores, sendo assim, foi representada à Justiça pela prisão deles, e as ordens judiciais foram decretadas pelo Poder Judiciário”, explicou Tavares.

A autoridade policial disse que em posse da ordem judicial, os policiais seguiram em diligências e efetuaram a prisão de Carlos Eduardo, na rua São Zeferino, naquele mesmo bairro.

Procurado

Quem tiver informações acerca da localização de Kevem deve entrar em contato pelo número (92) 3667-7626, disque-denúncia do 26° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.

Procedimentos

Carlos Eduardo responderá por tentativa de homicídio qualificado. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.