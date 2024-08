Suspeito de torturar adolescente é preso em Ipixuna, no Amazonas

Notícias do Amazonas – Carlos Jorge Pereira da Silva, de 20 anos, foi preso na quinta-feira (1), por tráfico de drogas, associação criminosa e por torturar um adolescente. A prisão ocorreu na comunidade Pernambuco, no município de Ipixuna, no Amazonas.

De acordo com o delegado Antônio Lino, da 67ª DIP, a equipe policial recebeu denúncias as quais informavam o envolvimento de Carlos com o tráfico de drogas na comunidade, bem como um vídeo que mostra o autor e outro envolvido, ainda não identificado, usando uma palmatória para agredir as mãos de um adolescente.

PUBLICIDADE

“Fomos à comunidade e encontramos o autor no local, com cinco porções de cocaína, três porções de maconha e cerca de R$ 1,7 mil em espécie”, explicou o delegado.

Conforme o delegado, o indivíduo, em depoimento, confessou todas as práticas criminosas. As investigações continuam para apurar a tortura com o adolescente e, também, identificar o outro autor do crime.

Carlos responderá por tráfico de drogas, associação criminosa e tortura e ficará à disposição da Justiça.

PUBLICIDADE

Redação AM POST