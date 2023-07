Suspeito de tráfico de drogas é preso em operação no bairro da União em Manaus

Um homem foi preso em flagrante e um adolescente foi apreendido nas primeiras horas desta terça-feira (11), durante a ‘Operação Ocupação’, no bairro da União, localizado nos limites com o bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus. Drogas, armas, munições e outros objetos foram apreendidos durante a operação que visada o tráfico de drogas na área.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Bruno Fraga, a operação visou o cumprimento de 11 mandados com o enfoque no tráfico de drogas no bairro.

“Os policiais civis e militares deflagraram uma operação bastante exitosa, onde conseguiram apreender armas, munições e uma quantidade significativa de entorpecentes. Além disso, tiramos de circulação infratores que possuem envolvimento com o comércio de drogas nesta região da cidade”, disse.

O delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, destacou que esta operação mostra a união das forças de segurança pública do Estado, em garantir o bem estar aos amazonenses.

“Continuaremos deflagrando operações como essa para entregar à sociedade uma pronta resposta de que os policiais estão vigilantes e atentos no combate à criminalidade”, informou.

Ao todo, 230 agentes de segurança pública, entre policiais civis e militares, estiveram envolvidos nesta na operação. A ação conjunta contou com agentes do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa) e das Secretarias Executivas Adjuntas de Operações (Seaop) e de Inteligência (Seai), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A operação continuará por tempo indeterminado, com intuito de coibir o tráfico de drogas naquela região da cidade.

O suspeito de tráfico de drogas e o adolescente vão responder por ato infracional análogo ao mesmo crime. Eles ficarão à disposição da Justiça.

Redação AM POST