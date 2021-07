Suspeito de vender drogas no Coroado é preso dentro de casa em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu nesta sexta-feira (16/07), às 06h30, um mandado de busca e apreensão em desfavor de Jefferson da Silva Godinho, 27, que culminou em sua prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu na Rua Juatubá, no bairro Coroado 2, zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Antônio Rondon, titular do 11° DIP, Jefferson foi denunciado diversas vezes pelo disque-denúncia 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), o que motivou a expedição do pedido de busca e apreensão.

“Na manhã desta sexta, nos deslocamos à residência do infrator e os familiares dele permitiram nossa entrada, a partir do conhecimento do mandado. No quarto dele, foram encontrados 70 gramas de pasta base de cocaína, e ele apresentou muita resistência durante a ação, mas conseguimos efetuar a prisão”, detalhou a autoridade policial.

Ainda conforme Rondon, Jefferson contava com o apoio de uma mulher identificada apenas como ‘Naina’, para adquirir e fazer o comércio ilegal de drogas.

“Eles compravam os entorpecentes de um homem chamado ‘Kevin’, que por sua vez, conseguia as drogas de um quarto envolvido, que seria o fornecedor central. Como Jefferson se reservou no direito de permanecer em silêncio, as investigações continuam para que possamos chegar nos outros autores”, informou Rondon.

Ele foi conduzido ao DIP para conclusão do flagrante por tráfico de drogas. A decisão judicial de busca e apreensão foi expedida pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus.

Após os procedimentos cabíveis, o Jefferson será devidamente encaminhado para audiência de custódia, na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.