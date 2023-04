Suspeito é autuado com chapeleira francesa do século 18 em Manaus

Redação AM POST

Nesta quarta-feira, 12, um suspeito, de 54 anos, foi autuado por receptar uma chapeleira originária da França do século 18. A prisão e a recuperação do objeto ocorreu na residência do suspeito, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

Segundo o delegado Leonardo Marinho, do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão do homem ocorreu após os policiais identificarem e colherem informações de três investigados pelo crime de furto qualificado com arrombamento. O trio roubou a chapeleira de um caminhão baú que fazia o transporte do móvel.

“No decorrer das investigações com a ajuda de um analista da Secretaria da Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), identificamos o veículo utilizado na atividade criminosa, e a partir daí, chegamos no suspeito que receptou o móvel de valor inestimável, assim, o prendemos em flagrante”, explicou Leonardo.

O criminoso foi preso em flagrante por receptação dolosa e ficará à disposição da Justiça.