Suspeito é pego por populares depois de assaltar celular de mulher em Manaus

Policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram na segunda-feira (02/08), por volta das 20h30, um homem de 31 anos, apontado como autor do roubo do aparelho celular de uma mulher, ocorrido nas proximidades de um centro de compras, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

A equipe militar fazia patrulhamento próximo do centro de compras quando foi comunicada por populares sobre o roubo do celular, ocorrido na rua lateral do estabelecimento. Chegando ao local, os policiais avistaram uma pequena multidão contendo um homem, que tentava fugir. Em abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um aparelho celular, que logo foi reconhecido pela proprietária, vítima do assalto.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e, após receber atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, por conta de algumas escoriações pela ação dos populares, foi encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.