Suspeito é preso após tentar furtar gasolina e provocar incêndio em moto no interior do Amazonas

Notícias policiais – Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (22), no município de Canutama, interior do Amazonas, após tentar furtar gasolina do tanque de uma motocicleta e, acidentalmente, provocar um incêndio no veículo. O caso aconteceu durante a madrugada, nos fundos de uma residência localizada no bairro Santa Rita.

Segundo informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o suspeito foi localizado após ação conjunta com a Polícia Militar (PMAM) e a Guarda Municipal. De acordo com o delegado Armando Diadosk Júnior, da 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o fogo só não se espalhou para a residência da vítima e imóveis vizinhos porque o morador acordou a tempo e conseguiu conter as chamas.

“O indivíduo tentou furtar o combustível durante o repouso noturno, mas não conseguiu concluir o crime. Acabou provocando o incêndio, possivelmente ao manusear o tanque de forma imprudente”, explicou o delegado.

Após a identificação do suspeito, ele foi localizado ainda nas primeiras horas da manhã e conduzido à delegacia. O jovem foi autuado em flagrante por furto qualificado pelo repouso noturno, na forma tentada, e será submetido à audiência de custódia. Ele permanece à disposição da Justiça.

O caso serve como alerta para moradores da região, uma vez que a prática de furtos de combustível tem crescido em áreas urbanas e rurais, principalmente diante do alto custo dos combustíveis.