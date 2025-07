Suspeito morre em confronto com a polícia durante operação no interior do Amazonas

Notícias Policiais – Um homem identificado como Willas Brito da Silva, de 25 anos, morreu durante uma troca de tiros com policiais militares do 5º Batalhão e da Força Tática, no município de Coari, interior do Amazonas. A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (28), durante a Operação Interior Mais Seguro, que visa intensificar o combate à criminalidade na região.

Segundo informações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), as equipes realizavam patrulhamento ostensivo quando avistaram o suspeito. Ao notar a aproximação dos policiais, Willas teria reagido e efetuado disparos contra as viaturas, o que deu início a um confronto armado. Ele foi alvejado e caiu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no endereço, apenas pôde confirmar o óbito do suspeito. Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma arma de fogo e uma motocicleta, que segundo as autoridades, era utilizada na prática de crimes no município.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Coari, que ficará encarregada de investigar o caso e realizar os procedimentos legais. A PM reforçou que operações como essa continuarão sendo realizadas em todo o interior do estado, como parte das estratégias de segurança pública.