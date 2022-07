Suspeitos de assassinar Dom e Bruno devem chegar a Manaus neste sábado

Redação AM POST

Os suspeitos na morte de Dom e Bruno, Oseney da Costa de Oliveira, o “Dos Santos”, e Jeferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”, serão transferidos para Manaus neste sábado (23).

Durante a transferência, Jeferson e Oseney foram escoltados em uma viatura da PF pela BR-307 até o porto da cidade de Benjamin Constant, no interior do Amazonas. De lá seguiram em uma embarcação da Marinha do Brasil até Tabatinga.

Os dois foram presos em Atalaia do Norte após confessarem suas participações nas mortes do indigenista e do jornalista, no dia 5 de junho no Vale do Javari.

Segundo a Polícia Federal (PF), a dupla deve chegar às 13h30. Os outros dois suspeitos conhecidos como “Pelado”, e “Colômbia”, estão na capital deste o último dia 8.