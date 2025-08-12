A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Suspeitos de estupro e agressão contra mulheres são detidos em Parintins

Ações da Operação Shamar garantem prisão preventiva de suspeitos de agressão e violência sexual em Parintins.

Por Beatriz Silveira

12/08/2025 às 18:19

Notícias Policiais –  Dois homens foram presos nesta terça-feira (12), em Parintins, município localizado a 369 quilômetros de Manaus, sob suspeita de crimes contra mulheres. As ações fazem parte da Operação Shamar, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que visa combater a violência doméstica.

No primeiro caso, um homem de 30 anos invadiu a residência de uma mulher de 34, na madrugada de 28 de julho, e a importunou sexualmente. Segundo a delegada titular da unidade policial, Marna de Miranda, a vítima acordou ao sentir o autor tocando seus seios e chamou o marido, que estava na casa no momento. O suspeito fugiu rapidamente.

A vítima, então, buscou imagens de câmeras de segurança nas proximidades, que confirmaram a identidade do invasor. A polícia descobriu que o homem, usuário de entorpecentes, residia perto da vítima. Após a solicitação de um mandado de prisão preventiva ao Poder Judiciário, ele foi preso no bairro São Benedito. O suspeito responderá pelo crime de estupro e passará por audiência de custódia.

Leia também: Dupla é procurada suspeita de matar homem em escola desativada na rodovia AM-010

No segundo caso, um homem de 35 anos foi detido por injúria, ameaça, violência psicológica e estupro contra sua ex-companheira, de 52 anos. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (11/08), quando ele invadiu a casa da vítima e cometeu atos sexuais forçados. Após registrar a ocorrência, a mulher recebeu medida protetiva e a polícia solicitou a prisão preventiva do investigado, que foi cumprida nesta terça-feira.

Ambos os suspeitos permanecem à disposição da Justiça e seguirão os trâmites legais previstos.

