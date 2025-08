Suspeitos de executar “Parazinho” são presos com armas e coletes falsos em Manaus

Notícias Policiais – Três indivíduos, sendo dois homens adultos e um adolescente, foram detidos na segunda-feira (4) por suspeita de envolvimento direto na execução de Helinton Júnior Guerra Colares, de 18 anos, conhecido como “Parazinho”, morto no mesmo dia com mais de 30 tiros dentro de casa, no bairro Mutirão, zona norte de Manaus.

A prisão dos suspeitos foi realizada por equipes da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), após denúncias anônimas apontarem a localização dos envolvidos. Eles foram encontrados na rua Madalena Frota, no bairro Novo Aleixo, zona norte da cidade — mesmo setor onde o homicídio ocorreu.

Durante a abordagem, os três detidos confessaram participação no ataque, segundo informações da Rocam. Com eles, foram apreendidos uma motocicleta e dois veículos que teriam sido utilizados para dar suporte logístico ao crime.

Além disso, os policiais encontraram mais de 15 coletes balísticos falsificados com a inscrição “Polícia Civil”, o que levanta a suspeita de que o grupo estaria tentando se passar por agentes públicos para facilitar ações criminosas. Também foi apreendida uma submetralhadora calibre .40, arma de uso restrito.

Os suspeitos e todo o material recolhido foram encaminhados à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde o caso segue sob investigação. Uma coletiva de imprensa com mais detalhes está prevista para esta terça-feira (5).

A execução de Parazinho, que já tinha passagens por tráfico de drogas, é tratada pela polícia como um possível acerto de contas entre facções criminosas.