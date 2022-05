Suspeitos de homicídio, estupro de vulnerável e roubo são presos em Manaus

Redação AM POST

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) intensificou, na manhã desta quinta-feira (05/05), a operação Cidade Mais Segura, em todas as zonas de Manaus, com o intuito de combater crimes na capital. Ao todo, 23 pessoas foram presas em cumprimento de mandados de prisão pelos crimes de homicídio, roubo e estupro.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, reforçou que as forças de segurança atuam diariamente para combater a criminalidade na capital e interior do Amazonas.

“A operação é uma determinação do governador Wilson Lima. E começou logo cedo para cumprimento de mandado de prisão. Foram 23 presos, entre pessoas envolvidas em homicídio, roubo, estupro e outros tipos de crime. Essa operação tem o foco de trazer para toda nossa sociedade a sensação de segurança que é tão importante para todos nós”, disse o secretário.

A ação contou com um efetivo de mais de 100 policiais e 40 viaturas. De forma integrada, a SSP-AM atuou com os agentes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) e Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (SEAI).

O comandante da PMAM, coronel PM Vinícius Almeida destacou o reforço do policiamento ostensivo na capital com todo o efetivo da corporação.

“As ações da Polícia Militar e da Polícia Civil estão voltadas para as regiões onde nós temos a mancha vermelha mais aflorada, onde tem o maior índice criminal, na busca de levar mais Segurança Pública para a sociedade. Estamos com todo o nosso efetivo nas ruas”, disse o comandante-geral da PMAM, coronel Vinícius Almeida.

De acordo com o delegado-geral adjunto, Bruno Fraga, a PC-AM conta com um fluxo de informações entre os delegados e, reuniões são feitas para que sejam definidas, de forma criteriosa, os levantamentos de áreas que os policiais irão atuar.

“Esse levantamento permite o sucesso de operações como a que aconteceu hoje pela manhã, onde criminosos foram presos em um tempo curto, pelos crimes de homicídio, estupro de vulnerável, roubo, que são crimes graves que perturbam a paz da nossa cidade. A polícia, com o trabalho de investigação, vem apresentando resultados exitosos”, destacou o delegado.