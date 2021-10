Suspeitos de integrar organização criminosa são procurados pela polícia no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas está procurando sete suspeitos de integrarem uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus). São eles: Ana Paula Caldeira de Medeiros, 33, Carlos Augusto Guido dos Santos, 38, Francisco Gleisson Juca da Rocha, 30, Kadson Gerson da Silva Barbosa, 38, Karen Alves Pinheiro, 29, Keitiane da Silva Regis, 34, e Markson Mota da Silva, 31.

Já foram presas 11 pessoas, sendo sete em cumprimento a mandado de prisão preventiva, três de prisão temporária e uma prisão em flagrante.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular da 36ª DIP, as investigações em torno desta organização criminosa iniciaram há cerca de cinco meses. Segundo ele, o grupo era liderado por Alex Raimison Souza de Lima, 23, o “Cabeça”, que atuava na comercialização e distribuição de drogas naquele município.

“A organização criminosa era bem articulada, com funções bem definidas, sendo o ‘Cabeça’ líder do grupo, Cleuson o responsável pela distribuição de armas de fogo, e Azenate pela contabilidade e guarda do dinheiro proveniente dos crimes”, detalhou o delegado.

Durante os meses de investigação, os policiais constataram que se tratava de uma organização criminosa ligada a um grupo de âmbito nacional com sede no estado do Rio de Janeiro, e seus principais fornecedores de entorpecentes eram provenientes daquele estado.