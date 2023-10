Suspeitos de matar família de rival, morrem durante confronto com a PM

Na madrugada do último sábado (21), três pessoas da mesma família (pai, de 51 anos, mãe, de 49 anos, e a filha de 21 anos) foram mortos a tiros cidade de Jaguaribe, no interior do Ceará. As vítimas tinham foram executadas dentro de casa.

Segundo as informações da Polícia Militar, dois pistoleiros invadiram a residência em busca de um homem que havia saído da cadeia a poucos dias e como não o encontraram mataram quem estava dentro da casa e depois fugiram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda conforme as investigações o crime tem relação com o tráfico de drogas e na manhã deste domingo (22), Renan dos Santos Martins, de 23 anos, e Alison Silva Almeida, de 28 anos, foram mortos durante troca de tiros com uma guarnição da PM.

Eles são suspeitos da execução da família do rival e foram neutralizados também em Jaguaribe. A PM disse que ambos respondiam por tráfico de drogas e eram membros de facção criminosa.

O triplo homicídio é investigado pela Delegacia Regional de Jaguaribe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*