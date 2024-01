Suspeitos de matar PM a tiros são soltos após prestarem depoimento

Dois homens presos na última sexta-feira (19) sob suspeita de envolvimento na morte da policial militar Sabrina Freire Romão Franklin, em São Paulo, foram liberados após prestarem depoimento no 25º Distrito Policial. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que, apesar da libertação, eles continuam sob investigação no caso. Dois outros suspeitos foram identificados. As informações são da Gazeta Brasil.

O ocorrido, registrado na noite de quinta-feira (18), teve como cenário a Estrada Ecoturística de Parelheiros, onde Sabrina, conduzindo uma moto, foi abordada por dois homens também em uma motocicleta. Uma câmera de segurança capturou o momento em que um dos assaltantes se aproximou de Sabrina, a derrubou no chão e, em seguida, disparou contra suas costas, enquanto ela permanecia caída.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As imagens revelam que a dupla retornou ao local do crime para recuperar um objeto que estava próximo à policial. Suspeita-se que os criminosos tenham levado a arma da soldado, que não foi encontrada.

Apesar de ter sido levada ao Hospital Parelheiros, Sabrina não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. A SSP emitiu uma nota lamentando profundamente a morte da policial militar, de 30 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST