Suspeitos de matar subtenente a paulada após acidente de trânsito são presos em Manaus

Aldison Pereira Mota, Dinielson Joaquim Ferreira de Oliveira, uma mulher e um homem, de 24 anos, não identificados, foram presos suspeitos de matar a pauladas o subtenente da Marinha, Sidney Fonseca de Jesus, 46, no dia 5 de outubro após um acidente de trânsito na rua Antônio dos Passos Miranda, no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus. Eles foram apresentados na tarde desta quinta-feira(15) na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

De acordo com a polícia houve um acidente de trânsito, na zona Sul da cidade, mas Sidney se sentiu prejudicado, porque Dinielson, que estava no outro carro decidiu fugir sem negociar perdas. O militar seguiu o veículo do homem e acabou sendo levado para a comunidade Santa Marta, no bairro Terra Nova, onde caiu em uma armadilha do grupo.

Durante a perseguição, Dinielson ligou para os comparsas pedindo que o aguardassem a chegada dele. Quando o veículo chegou no local, o militar e sua esposa foram brutalmente espancados. A mulher da vítima sobreviveu ao ataque.

Após perceber que Sidney estava morto e acreditarem que a esposa também estava morta, eles colocaram o casal no carro, no banco de trás, e dirigiram o veículo para outro ponto da cidade para tentar dificultar nas investigações.

A policia suspeita que outras pessoas participaram do crime. Os criminosos foram apresentado na DEHS onde vão passar por procedimentos cabíveis e depois ficar a disposição da Justiça.