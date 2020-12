Suspeitos de praticarem lavagem de dinheiro, peculato e outros crimes são alvos de operação policial em Manaus

Redação AM POST

Operação do Ministério Público do Amazonas juntamente com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpre 20 mandados de busca e apreensão domiciliares e 11 buscas pessoais na manhã desta sexta-feira (18), na capital Manauara.

A ação tem o objetivo de investigar suposta organização de lavagem de dinheiro, peculato, tráfico de influência e corrupção ativa e passiva.

Os alvos da operação não tiveram o nome divulgado pois seguem em segredo de justiça.

Vários documentos foram recolhidos, como eletrônicos, de uma forma geral, documentos de interesse na operação.