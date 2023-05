Suspeitos de tráfico e homicídio são presos em Operação no Amazonas

Nesta segunda-feira, 22, a Operação Coalizão dos Ímpios prendeu cinco suspeitos de crimes como tráfico de drogas, homicídio e tentativa de homicídio. A ação aconteceu no Rio Preto da Eva, no Amazonas.

Os presos foram identificados pela polícia como Carleane dos Santos Pinto, 22; José Augusto Pereira dos Santos, 18, conhecido como “Gugu”; Luiz Felipe Ferreira Rodrigues, 20; Samara Silva da Costa, 31; e Thaliel Oliveira de Andrade, 18, conhecido como “Pivete”.

O intuito da operação foi combater a atuação de grupos criminosos, que culminaram nas mortes de Luiz Sérgio de Jesus da Purificação Filho, 34, e Raul Lima da Silva, 22, bem como na tentativa de homicídio praticada contra um homem de 28 anos.

“Localizamos os três em um ramal na rodovia estadual AM-010 e, ao avistarem as equipes policiais, eles tentaram empreender fuga, porém conseguimos interceptá-los. Thaliel estava com uma arma de fogo e efetuou disparos contra os policiais civis, que revidaram a injusta agressão e o atingiram com um tiro no pé e outro no peito. Ele foi socorrido, levado a uma unidade hospitalar do município e, posteriormente, foi transferido para um hospital de Manaus”, informou o delegado Henrique Brasil, titular da 36ª DIP.

Conforme ele, as investigações apontam que Thaliel estaria envolvido na morte de Luiz Sérgio. Ele recrutou, de Manaus para Rio Preto da Eva, outros integrantes da organização criminosa, na qual ele é membro, para realizar o homicídio, bem como teria participado diretamente na execução com a arma apreendida.

Foram abordados também o casal Carleane e José Augusto. Na bolsa da mulher, foi encontrada uma sacola contendo 22 trouxinhas de maconha e a mesma afirmou que pertencia ao seu companheiro.

O delegado explicou que a segunda ação policial ocorreu em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas e foi realizada no ramal Fé em Deus, quilômetro 91 da rodovia estadual AM-010, onde foi efetuada a prisão de Samara. Para concluir, o titular esclarece que na última ação foi efetuada a prisão de Luiz Felipe, que também estava com drogas.

Carleane e José responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Thaliel, além de responder a um Inquérito Policial (IP) pelo homicídio de Luiz Sérgio, responderá por tentativa de homicídio contra os policiais civis. Samara responderá por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Luiz Felipe responderá por tráfico de drogas.

Os cinco ficarão à disposição do Poder Judiciário.

Redação AM POST