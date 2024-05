Suspeitos de tráfico são presos após furarem barreira policial na Zona Leste de Manaus

No sábado à noite (11), uma ação policial resultou na prisão de cinco indivíduos suspeitos de integrarem uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na cidade. As prisões ocorreram por volta das 23h30, após os suspeitos furarem uma barreira policial montada na avenida Autaz Mirim, zona leste de Manaus.

Após ignorarem a barreira, os suspeitos em um veículo Gol vermelho foram perseguidos pelas autoridades e interceptados nas proximidades do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de substância com características de cocaína e R$ 565 em espécie com um dos suspeitos.

A revista no veículo revelou uma quantidade significativa de entorpecentes. Na bolsa dos suspeitos, foram localizadas 43 porções supostamente de oxi, sete porções supostamente de maconha e mais R$ 54 em espécie. Além das drogas, os policiais apreenderam uma máquina de cartão portátil, cinco celulares e o veículo Gol utilizado na ação criminosa.

Durante o interrogatório, os suspeitos apresentaram versões conflitantes, acusando-se mutuamente de serem os donos das drogas. No entanto, um dos indivíduos acabou assumindo a responsabilidade pelo entorpecente.

Os cinco suspeitos foram detidos e encaminhados ao 14° DIP por envolvimento com tráfico de drogas. A Polícia Civil está investigando o caso para identificar possíveis conexões desses indivíduos com outras atividades criminosas na região.

