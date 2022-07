Suspeitos no assassinato de Dom e Bruno são transferidos para Manaus após risco de invasão em delegacia

Redação AM POST

A Justiça do Amazonas apontou um risco de invasão a delegacia e de resgate dos presos suspeitos de participação no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, ocorrido dia 5 de junho na região do Vale do Javari.

O risco foi usado como justificativa para a determinação de que os presos fossem transferidos da delegacia de Atalaia do Norte (AM), cidade mais próxima da terra indígena Vale do Javari, na tríplice fronteira do Brasil com Peru e Colômbia, para a carceragem da Polícia Federal em Manaus.

“É comum a invasão nas delegacias do interior do estado do Amazonas, seja por revolta da população, seja para resgate de presos”, afirmou a juíza Jacinta Silva dos Santos, da comarca de Atalaia do Norte, na primeira decisão que determinou a transferência de presos a Manaus.

A medida foi corroborada pela Justiça Federal no estado, uma vez que o processo sobre os assassinatos de Bruno e Dom foi transferido para a instância federal a partir da constatação de que o crime tem relação com violação aos direitos dos indígenas.