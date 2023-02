Suspeitos são presos por decepar mão e degolar desafeto no interior do Amazonas

Redação AM POST

Dois homens identificados como Lucas Xavier Pinto de vinte e quatro anos e Eliton Cris Xavier, de vinte e oito anos, foram presos pelo envolvimento na morte Romário Lopes de Souza, ocorrido em outubro do ano passado no município de Itacoatiara, interior do estado amazonense.

Segundo a titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, a dupla foi identificada por testemunhas que presenciaram o crime; outras três pessoas estão sendo investigadas.

‘O crime foi bárbaro, a vítima foi atingida com golpes de terçado e faca em várias regiões do corpo. Ele foi parcialmente degolado e teve sua mão decepada, além de vários ferimentos na extensão do corpo’, relatou a delegada.

As investigações apontaram que a motivação do crime teria sido vingança, pois Lucas já havia brigado com Romário, entretanto, elas seguem em andamento para apurar o fato.

Lucas e Eliton responderão por homicídio qualificado. Eles serão encaminhados à audiência de custódia e ficarão à disposição da justiça amazonense.