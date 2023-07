Talibã queima instrumentos musicais por considerar a música algo imoral

As autoridades do Talibã acenderam uma fogueira em uma província do oeste do Afeganistão neste fim de semana e jogaram instrumentos musicais e equipamentos nas chamas. O motivo alegado pelo regime foi por considerarem a música algo ‘imoral’.

Desde que chegou ao poder em agosto de 2021, o Talibã impôs uma série de leis que refletem sua visão rigorosa do Islã, dentre elas a proibição de tocar música em público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Promover a música leva à corrupção moral e tocar música engana os jovens”, disse Aziz al-Rahman al-Muhajir, chefe do Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção da Imoralidade na província ocidental de Herat, onde ocorreu a fogueira.

Muitos dos equipamentos musicais que queimaram no sábado foram confiscados de vários dos salões de casamento da cidade. Entre os instrumentos jogados na fogueira estavam um violão, um harmônio, outros dois instrumentos de cordas e uma tablá, um tipo de tambor.

Além da música, as mulheres são as principais vítimas das novas leis impostas pelos talibãs. Elas estão sendo excluídas da maioria das escolas de ensino médio, das universidades e da administração pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dentre as várias restrições impostas pelo Talibã, as mulheres também não podem trabalhar para organizações internacionais, visitar parques, jardins, academias ou banheiros públicos, ou viajar sem estarem acompanhadas por um parente do sexo masculino. E também devem se cobrir totalmente ao sair de casa.

Milhares de salões de beleza fecharam definitivamente na terça-feira (25) após a entrada em vigor de um decreto proibindo o seu funcionamento. Muitos desses salões eram dirigidos por mulheres, que muitas vezes tinham neles a sua única fonte de renda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: G1