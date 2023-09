“Tarado do barco” é condenado em outro processo por estuprar criança

Jacson dos Anjos, de 22 anos, conhecido vulgarmente como “tarado do barco” condenado a 10 anos e 6 meses por estuprar uma criança de 4 anos, foi apontado como o autor do crime contra outro menino, de 6 anos. Os pais denunciaram o homem, depois da repercussão do primeiro caso.

Assim como na sentença anterior, ele foi condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão, somando 21 anos no total da pena.

De acordo com a denúncia, a família da criança passeava de barco pelo Lago Paranoá, em 31 de janeiro deste ano, quando Jacson, que trabalhava como barqueiro, disse que ensinaria o garotinho a pilotar a lancha. Em seguida, ele colocou o menino no colo.

“Durante o trajeto, e percebendo a momentânea distração dos demais passageiros que se encontravam na parte dianteira e traseira da lancha, o denunciado colocou uma das mãos por dentro da calça da vítima e apalpou continuamente seu pênis, em contato direto com a pele”, destaca a denúncia feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Após o estupro, a criança teria ficado assustada e “pulou” do colo. “Mãe, o cara pegou no meu ‘piru’”, contou o menino de 6 anos, logo após ter sido vítima do crime, conforme consta no documento do MP.

A mãe teria acreditado se tratar de um esbarrão acidental, durante uma manobra com a lancha. No entanto, em casa, ela pediu para que o filho relatasse o ocorrido, e o garotinho confirmou que o homem enfiou a mão por dentro da calça.

Jacson acrescentou que havia feito outros passeios com crianças, mas nunca tinha recebido “reclamações nesse sentido”.

