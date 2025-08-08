Técnico de enfermagem que estuprou paciente em UPA de Manaus é preso em Parintins

Notícias policiais – Um técnico de enfermagem de 30 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi capturado na última quinta-feira (7) em Parintins, interior do Amazonas, acusado de estuprar uma mulher dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campo Sales, na zona oeste de Manaus.

A prisão ocorreu durante a Operação Shamar, que visa combater a violência contra a mulher.

Segundo a delegada Marna de Miranda, o crime aconteceu em 2021, quando o suspeito, que trabalhava na UPA, dopou a vítima de 42 anos e a abusou sexualmente enquanto ela estava sedada.

A vítima acordou durante o abuso e percebeu o ataque. Apesar do mandado de prisão preventiva já estar vigente, o homem conseguiu fugir e se estabelecer em Parintins, onde estava estagiando em um comércio local, levando uma vida aparentemente normal até ser surpreendido pela polícia.

Além desse caso, a polícia investiga o técnico por suspeita de abuso contra outras duas mulheres, mas detalhes permanecem sob sigilo para preservar as investigações. A delegada ressaltou que o suspeito agora está à disposição da Justiça e que o caso segue em apuração.

A detenção reforça a importância das operações de combate à violência contra a mulher, evidenciando a necessidade de vigilância constante em ambientes de atendimento à saúde para garantir a segurança dos pacientes.