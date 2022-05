Técnico de informática é preso por aplicar golpes em mais de 120 pessoas em Manaus

Redação AM POST

Um técnico de informática, identificado como Ailton da Silva Ferreira, de 33 anos, foi preso nesta quarta-feira (25), suspeito de aplicar golpes na Internet em Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, o indivíduo trabalhava em uma empresa de cobrança e usava o sistema interno do estabelecimento para descobrir informações privadas sobre as vítimas. O golpe em mais de 120 pessoas lhe rendeu mais de R$ 30 mil.

Ainda conforme a polícia, após descobrir as informações, Ailton entrava em contato com as vítimas e oferecia uma falsa negociação de 50% de desconto para que elas quitassem a dívida e recuperassem seus créditos.

Os valores eram enviados através de PIX a uma conta falsa.

Continua depois da Publicidade

O suspeito segue preso e deve ficar a disposição da Justiça.