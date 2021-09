Tentativa de ataque entre grupos criminosos rivais resulta em nove presos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Uma ação dos policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) culminou na prisão de nove indivíduos, com idades entre 19 e 39 anos, e na apreensão de um adolescente de 17 anos, na tarde da terça-feira (07/09), na zona oeste. A ação, na qual foram apreendidas armas, drogas e veículos, interrompeu uma tentativa do grupo criminoso de realizar ataques contra facções rivais na capital.

Continua depois da Publicidade

A equipe militar na viatura Rocam 2004 realizava patrulhamento na zona oeste, por volta das 15h, quando recebeu denúncia informando que um grupo de indivíduos em poder de armas de fogo estaria reunido no beco das Trincheiras, na rua Projetada 4, bairro Santo Agostinho.

Durante a entrada no local indicado, os militares avistaram vários indivíduos, que fugiram para um imóvel do tipo quitinete ao notar a presença policial, contudo, foram abordados no local. Durante a abordagem, os policiais apreenderam dois revólveres calibre 38, um de numeração suprimida e outro número HZ975570, ambos com cinco munições intactas cada; uma pistola calibre 9mm, modelo belga, numeração suprimida e com 12 munições intactas.

Também foram apreendidos mais de cinco tabletes grandes de maconha tipo skunk, com peso de mais de 2,5 quilos, além de 418 porções fracionadas com características dos tipos cocaína e oxi; quatro balanças digitais; um colete balístico; R$ 100 em dinheiro; dois veículos, um modelo Voyage, prata e placas PHI4C73 e outro modelo Siena Attractive, vermelho e placas QZA9B22, ambos com restrição de roubo.

Continua depois da Publicidade

Diante dos fatos, o grupo de adultos e o adolescente, juntamente com os materiais apreendidos, foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Todos já tinham registro criminais por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Denúncia – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa