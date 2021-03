Tentativa de fuga de detentos é frustrada pela polícia em delegacia de Manacapuru

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com apoio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), impediram, na noite de domingo (28/02), uma tentativa de fuga de presos na Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru (distante 68 quilômetros da capital), na região metropolitana.

Conforme as informações do 9º BPM, por volta de 20h30, a unidade militar foi informada sobre uma tentativa de fuga, e, imediatamente, foi montada uma equipe de policiais do BPM, mobilizadas nas viaturas 9591, 2012, 9939, 9943, 9940, além do apoio de militares da Rocam na viatura 9341. Os militares se deslocaram para averiguação à DIP, localizada na rua Tamandaré, no bairro Aparecida.

Na unidade de polícia, as equipes militares iniciaram os procedimentos de revista na carceragem da delegacia. Após varredura geral, constataram que haviam ocorrido danos na estrutura dos compartimentos 03 e 04 da unidade. Na estrutura de ferro da cela 04, também foi verificada uma tentativa de rompimento da parede de concreto, possivelmente para a fuga.

Após a revista, os policiais encontraram uma serra de ferro, um aparelho celular e uma barra cilíndrica de ferro. Os detentos envolvidos foram remanejados para outra cela, e os materiais apreendidos foram apresentados à autoridade de polícia judiciária para a conclusão dos procedimentos legais.

* Com informações da assessoria de imprensa