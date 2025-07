Tentativas de homicídio contra mulheres disparam 65% no Amazonas

Notícias Policiais – Apesar da queda nas Mortes Violentas Intencionais (MVI) no Amazonas, o estado registrou um aumento alarmante nas tentativas de homicídio contra mulheres em 2024. Segundo dados do Anuário de Segurança Pública 2025, divulgado nesta quinta-feira (24) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de tentativas de assassinato contra o público feminino cresceu 65,1% em comparação ao ano anterior, saltando para 175 casos.

Enquanto isso, as MVIs totais apresentaram queda de 17,4%, passando de 1.406 em 2023 para 1.173 em 2024. No cenário nacional, o número de MVIs também caiu, somando 44.127 casos em 2024 — uma redução de 5,4%.

PUBLICIDADE

Leia também: Pistoleiro invade clínica, mata homem e deixa outro ferido em Manaus; veja vídeo

O relatório aponta ainda um aumento preocupante em outras formas de violência doméstica no estado. Os casos de lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica subiram de 4.200 registros em 2023 para 4.967 em 2024. Já os registros por ameaça contra mulheres cresceram 13,7%, totalizando 18.858 ocorrências no último ano.

A nova edição do anuário também detalha outros tipos de violência contra a mulher, como perseguição (stalking), violência psicológica, descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (MPU), além de dados sobre feminicídios seguidos de suicídio e vítimas que já estavam sob proteção legal no momento do óbito.

PUBLICIDADE

O estudo ainda destaca os acionamentos da Polícia Militar pelo número 190 e o aumento das concessões de MPUs, apresentando uma visão mais aprofundada dos tipos mais comuns e de como têm sido descumpridos nos últimos dois anos.