Polícia

Terceiro suspeito de matar professor universitário é preso em Manaus

O homem foi detido nas proximidades da Manaus Moderna.

Por Beatriz Silveira

22/09/2025 às 16:32

Notícias Policiais –  José Neto, de 33 anos, foi preso neste sábado (20/09) nas proximidades da Manaus Moderna, no Centro de Manaus. Ele é apontado como o terceiro suspeito de envolvimento na morte do professor universitário Manoel Brandão, de 40 anos. O corpo da vítima havia sido encontrado em 21 de julho deste ano, em uma área de mata, com sinais de estrangulamento e mordidas.

Além de José, já tinham sido detidos Adenilson Medeiros, de 18 anos, conhecido como “Bisteca”, e um homem identificado apenas como “Loirinho”, ambos também investigados pela participação no crime. As prisões anteriores e a nova captura reforçam a linha de apuração que mira um grupo envolvido diretamente no homicídio.

De acordo com informações repassadas à polícia, José esteve na residência de uma mulher que ele acreditava ser parente de Katarina Brandão, irmã de Manoel, e negou qualquer participação no caso. A mulher comunicou o episódio a Katarina, que acionou as autoridades. Em seguida, familiares do professor reconheceram o suspeito nas imediações da Manaus Moderna e chamaram a polícia.

O homem foi preso no local e encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde deverá prestar depoimento. As investigações seguem em andamento para esclarecer a motivação, as circunstâncias do crime e identificar se há outros envolvidos na morte de Manoel.

A polícia trabalha com as informações já coletadas e prossegue com diligências para consolidar a dinâmica dos fatos. Novas etapas do inquérito devem definir o papel de cada suspeito e contribuir para o envio do caso à Justiça.

