Teste de Aptidão Física do concurso da Polícia Militar termina nesta quinta-feira (16)

Redação AM POST

A fase do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) termina nesta quinta-feira (16/02). As atividades, que estão a cargo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), foram iniciadas no dia 6 de janeiro, na Vila Olímpica de Manaus, localizada no bairro Dom Pedro, zona oeste da capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O TAF é a última etapa do certame. Nesta fase, foram avaliados 6.529 candidatos de ambos os sexos. Destes, 4.905 disputam vagas para alunos soldados e 1.624 para oficiais. A lista do resultado preliminar com o nome dos aprovados nesta etapa será divulgada no dia 1º de março.

Durante o exame, os candidatos realizaram as modalidades de abdominal estilo supra, flexão em barra, corrida e natação. Para o sexo feminino, os exercícios foram adaptados conforme determinações previstas em edital.

As vagas são em cargos de níveis Médio e Superior para ingresso nos Quadros da Polícia Militar do Amazonas, sendo 1.000 vagas para soldado e 350 para oficiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Interposição de recurso

A banca organizadora orienta os candidatos que foram considerados inaptos no TAF, que tenham interesse em interpor recurso no resultado preliminar, a ficarem atentos e acompanhar as publicações no site da FGV, para não perder o prazo recursal da argumentação. O prazo recursal está previsto para 2 e 3 de março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todos os candidatos tiveram as avaliações registradas para fins de prestar esclarecimentos em caso de questionamentos. Além disso, todo processo foi gravado, incluindo a orientação dos coordenadores na execução dos exercícios, bem como todas as tentativas a que cada candidato tem direito e não foi permitido o registro das imagens por terceiros, para que não ocorra prejuízo na lisura do processo.

O resultado final do certame com classificação final será divulgado no dia 21 de março. Os candidatos aprovados e classificados serão matriculados nos Cursos de Formação de Soldados (CFSD/PM), de Formação de Oficiais (CFO/PM) e de Formação de Oficiais de Saúde (CFOS/PM). As remunerações iniciais variam de R$ 2.657,28 (aluno soldado) a R$ 7.180,34 (aluno oficial e aluno oficial de saúde).