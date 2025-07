‘TH’ foi morto por supostamente se envolver com mulher de traficante do CV, diz comunicado de facção em Manaus

Notícias policiais – Na noite da última quinta-feira (24), Tiago Lima dos Santos, conhecido como “TH”, foi assassinado no estacionamento da Praia Dourada, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O local, bastante frequentado, ficou marcado pelo crime que repercutiu rapidamente nas redes sociais, gerando grande comoção na comunidade local.

Poucas horas depois do ocorrido, uma mensagem atribuída ao grupo criminoso “CV-RL-AM” começou a circular em aplicativos de mensagem. Nela, a facção afirma que o homicídio teria sido motivado pelo suposto envolvimento de Tiago com a companheira de outro integrante da organização — considerada uma grave quebra de conduta interna.

O comunicado, conhecido como “salve”, que funciona como uma nota interna entre membros do grupo, explica que Tiago teria violado um dos “mandamentos” da facção ao cometer o que chamam de “t***cagem”, termo usado para descrever relações com pessoas comprometidas. Por isso, ele teria sido sentenciado para “dar o exemplo” aos demais membros.

O texto reforça que todos os integrantes devem seguir as mesmas regras, independentemente da hierarquia dentro da organização.

A Polícia Civil está investigando o caso, mas ainda não confirmou oficialmente a autoria do crime nem a veracidade do comunicado. O corpo de Tiago foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e o homicídio é tratado como qualificado. A Delegacia de Homicídios continua com as apurações.