Tia é presa por agredir e torturar sobrinho de 8 anos que errou conta de matemática em Manaus

Uma mulher de 42 anos, foi presa na manhã desta sexta-feira (9°), por espancar e torturar o próprio sobrinho de 8 anos, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a criança foi dada para um primo para ser criada. No entanto, o garoto era constantemente agredido pela mulher do homem.

Em uma das últimas agressões, a criança foi torturada após errar uma conta de matemática.

“Os motivos das agressões são os mais banais possíveis, mas nesse caso das mãos, ele relatou que errou uma conta e ela acabou cometendo esse ato de extrema violência”, disse a delegada Joyce Coelho.

O garoto apresentava sinais de agressão e tortura pelo corpo e sempre tentava esconder com roupas grandes. No entanto, a professora percebeu que ele não conseguia escrever pois estava com os dedos inchados, momento em que acionou o Conselho Tutelar.

“Ele tinha o lábio quebrado, hematomas na cabeça, nos ombros, vários tipos de lesões antigas e recentes e até sinal de enganadura. Percebemos que ele era constantemente torturado por aquela mulher e estava no seio da família há somente 7 meses e já tinha passado por diversos episódios de violência”, afirmou a delegada.

A mulher foi detida e o marido deve ser ouvido, mas em sua defesa, alega que não sabia das agressões, já que passava o dia trabalhando.