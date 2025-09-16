Tia embriagada sufoca bebê de 4 meses ao adormecer ao seu lado em Manaus

Notícias policiais – Na noite de segunda-feira, 15, um trágico incidente resultou na morte de um bebê de apenas 4 meses em um apartamento na Avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus.

A tia da criança, de 25 anos, que estava sob efeito de bebida alcoólica, cuidava do bebê no momento da fatalidade.

PUBLICIDADE

Relatos indicam que a mulher adormeceu ao lado do bebê e, durante o sono, acabou rolando sobre a criança, causando a morte por asfixia.

Ao retornar para casa, a mãe do bebê encontrou a cena e imediatamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, infelizmente, a criança já estava sem vida.

PUBLICIDADE

O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames. A tia foi levada à delegacia, onde prestou depoimento e passou por um exame de dosagem alcoólica.

A Polícia Civil está investigando o caso para determinar as circunstâncias exatas da morte e se haverá responsabilização.

PUBLICIDADE

Infelizmente, acidentes de sufocamento envolvendo bebês têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil. Muitas vezes, esses tragédias ocorrem quando adultos, sob efeito de álcool ou fadiga, adormecem ao lado das crianças, resultando em situações perigosas.

Estudos mostram que a falta de supervisão adequada e a conscientização sobre os riscos de dormir com bebês podem levar a essas fatalidades.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Veículo destruído na Avenida Cosme Ferreira causa transtorno no trânsito em Manaus

É crucial que os cuidadores estejam sempre atentos e informados sobre as melhores práticas de segurança para evitar que casos como este se repitam.