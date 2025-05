“Tigarra” é preso por participação em homicídio de “Teco” no interior do Amazonas

Notícias Policiais – Everton da Silva Barroso, de 21 anos, conhecido como “Tigarra”, foi preso nesta sexta-feira (9) no município de Guajará, interior do Amazonas, por envolvimento no homicídio qualificado de Carlos Souza da Costa, 24, apelidado de “Teco”. A prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Outros três mandados de busca e apreensão foram executados nas residências de suspeitos ligados ao crime.

O assassinato aconteceu no último domingo (4), nas imediações de um clube de festas localizado na área central do município. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi surpreendida e alvejada por diversos disparos de arma de fogo enquanto consumia bebidas alcoólicas no local.

De acordo com o delegado Adenilson Carlos, titular da 69ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Guajará, a motivação ainda está sendo apurada, mas os suspeitos têm ligação com um grupo criminoso. “Dias antes do crime, a vítima já havia sido ameaçada e até mesmo torturada pelos envolvidos”, explicou o delegado.

Everton foi localizado e preso no bairro Engenho. Durante a ação policial, os agentes também cumpriram buscas em residências de outros possíveis participantes do homicídio, em uma operação que representa apenas a primeira fase das investigações.

O delegado reforçou que as diligências prosseguem para identificar e prender os demais autores do crime. Everton da Silva Barroso permanece sob custódia e responderá por homicídio qualificado, ficando à disposição da Justiça.