Um homem identificado apenas como Diemerson, de 23 anos, foi preso nesta terça-feira (31) pela Polícia Militar após esfaquear o próprio sobrinho de apenas 1 ano e 9 meses. O caso aconteceu no município de Tefé, interior do Amazonas.

Segundo as informações repassadas à PM, o agressor partiu com uma faca para cima do bebê e o golpeou duas vezes. O crime aconteceu na casa da família na Rua Nogueira, bairro Santo Antônio. Ele foi preso e flagrante.

De acordo com o laudo médico, a criança teve um dos pulmões perfurados, estomago e coração. A criança segue internada no Hospital Regional do município.

Para os policiais, a família contou que o autor dos golpes sofre de transtornos mentais. Diemerson foi levado à delegacia onde está à disposição da Justiça. O caso segue em investigação.



Redação AM POST*