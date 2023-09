Tio é preso por estuprar e perseguir a própria sobrinha no AM

Um homem de 38 anos foi preso nesta quarta-feira (6°) no município de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, suspeito de estuprar a própria sobrinha de 16 anos. O crime ocorreu em 2022 e veio à tona após a jovem realizar denúncias contra o agressor. Mesmo diante das acusações, o suspeito continuou importunando e perseguindo a vítima por meio das redes sociais.

Segundo informações da polícia, a adolescente tomou a coragem de denunciar o abuso sexual sofrido por parte do tio. As autoridades agiram de forma rápida diante das denúncias e iniciou as investigações, reunindo provas e evidências do crime. Com base nas informações coletadas e no depoimento da vítima, foi possível solicitar e efetivar a prisão do agressor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja prints das conversas do dois:



É válido lembrar que crime de estupro é considerado um dos mais graves do código penal brasileiro. Caso seja condenado, o agressor pode receber uma pena de reclusão que varia de 6 a 10 anos. Se a vítima for menor de 14 anos, a pena será ainda maior, podendo chegar a até 15 anos de prisão. Além disso, o agressor será registrado como criminoso sexual, o que tem implicações futuras na sua vida pessoal e profissional.

Redação AM POST