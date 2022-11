Tio é preso por estuprar sobrinha de 4 anos, filmar o crime e oferecê-la a pedófilos na Internet

Um homem de 25 anos foi preso sob a suspeita de ter estuprado a sobrinha, de quatro anos, e por divulgar cenas de nudez e pornografia infantil. Segundo apurado pelo g1 nesta quarta-feira (2), ele foi encontrado no bairro Canto do Forte, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, e não ofereceu resistência.

Segundo a Polícia Civil informou ao g1, agentes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) receberam a informação de que o suspeito oferecia uma criança para fins sexuais em uma sala de bate-papo na internet.

Durante a investigação, que contou com o apoio dos policiais do 5° Distrito Policial de Santos, os agentes identificaram o suspeito e tio da vítima. De acordo com a apuração policial, o homem oferecia a criança junto de vídeos de nudez – as imagens foram obtidas pela polícia.

Diante da situação, a delegada responsável requereu à Justiça que fosse expedido um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão com quebra de sigilo de redes sociais.

O pedido foi deferido e, em menos de 24h, o homem foi detido em casa. Um computador, um notebook e diversos aparelhos de telefone celular foram apreendidos.

O homem foi encaminhado ao Sistema Penitenciário e permanece preso. As diligências no combate aos crimes de abuso e pornografia infantil prosseguem.

