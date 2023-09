Tio é preso suspeito de agredir sobrinho de 10 anos no interior do Amazonas

Um homem, não identificado, de 26 anos foi preso no último sábado (09), suspeito de agredir o sobrinho, de 10 anos, na rua Joana D’Ângelo, em Manacapuru, no interior do Amazonas.

Segundo a delegada Roberta Merly, titular da DEP de Manacapuru, as investigações iniciaram após denúncias realizadas pelo Conselho Tutelar, informando que a criança sofria agressões físicas frequentes praticadas pelo próprio tio.

“Com base na denúncia, nossa equipe se deslocou ao endereço onde a vítima mora com familiares, e no local foi constatado que a criança havia sido agredida no rosto, inclusive estava com lesões próximas aos olhos”, informou a delegada.

A vítima foi levada à delegacia e relatou que o acusado era muito agressivo e sempre estava muito alterado em decorrência do uso de entorpecentes.

“Solicitamos uma medida protetiva para a criança, e o autor, mesmo que seja solto, não poderá se aproximar e nem ter nenhum tipo de contato com ela. Também iremos investigar mais profundamente a conivência dos familiares com o fato”, disse Roberta.

O suspeito foi conduzido à DEP, e autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal. Agora, ele ficará à disposição da Justiça.

