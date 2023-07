‘Tio Patinhas’ ordenou roubo de celulares de loja para entregar a pessoas vinculadas ao tráfico em Manaus, diz delegado

O narcotraficante Clemilson dos Santos Farias, conhecido como “Tio Patinhas”, 44 anos, líder da facção Comando Vermelho (CV), que está preso, foi apontado pela Polícia Civil como o mandante de roubo de 12 aparelhos celulares de uma loja de eletroeletrônicos na avenida Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, ocorrido na tarde da última terça-feira (18/07). O material subtraído foi avaliado em R$ 25 mil.

Foram presos nessa quinta-feira (20/07) Elias Gabriel Pereira Ferreira, 23, e Fellipe Lira da Silva, 18. Outros dois indivíduos identificados como Guilherme Veloso Fragoso e Rodrigo Freires da Silva Lira seguem sendo procurados.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mensagens trocadas entre Rodrigo e “Tio Patinhas” apontam que o crime foi ordenado pelo narcotraficante para destinar os aparelhos a pessoas vinculadas ao tráfico de drogas.

“Conseguimos capturar esses dois indivíduos e identificar a participação de outros suspeitos nesse esquema criminoso. O que nos foi relatado a partir da análise das mensagens trocadas com o suspeito identificado com Rodrigo Lira, que está foragido, é que ele seria o elo entre o narcotraficante Tio Patinhas e o restante da quadrilha. Essas ações criminosas no sentido de realizar assaltos a lojas de eletroeletrônicos teriam sido determinadas por esse narcotraficante“, disse o delegado.

“O Rodrigo seria o responsável por guardar essas armas de fogo e ceder a essas quadrilhas que iriam roubar essas celulares para destiná-los a pessoas vinculadas ao tráfico de drogas“, completou.

“Tio Patinhas”, foi preso no dia 11 de dezembro 2022, foragido desde janeiro daquele ano com uma arma de fogo capaz de derrubar um avião. Ele já havia sido preso em junho de 2018 em um apartamento no Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Ele teve liberdade concedida por uma juíza em janeiro de 2022 mas voltou para a cadeia meses depois.

Ainda segundo o delegado já foi comprovada a participação de pelo menos sete pessoas no esquema criminoso.

“Inicialmente conseguimos identificar a participação de sete pessoas. Agora estamos em diligencias para recuperar essa arma de fogo e prender o restante da quadrilha. Com todos os elementos que foram levantados preliminarmente no curso dessas investigações a gente vaia avaliar a possibilidade de representar pela prisão preventiva novamente do narcotraficante Tio Patinhas”, explicou.

Com a dupla presa ontem os policiais encontraram 10 aparelhos celulares roubados, além da motocicleta utilizada no dia do crime.