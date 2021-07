Tio que estuprava criança é condenado a 12 anos de prisão em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Na manhã desta quinta-feira (1º/07), por volta das 6h, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), cumpriu mandado de prisão em razão de sentença condenatória em nome de um homem de 38 anos, que abusava sexualmente da sobrinha de sua ex-companheira. O crime ocorreu entre 2009 e 2011, quando a vítima tinha 10 anos. Ele foi condenado a 12 anos pelos delitos.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, a prisão do infrator ocorreu na Comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A menina morava com a mãe na casa do avô e o homem morava no mesmo local com a companheira, tia materna da vítima.

“A vítima relatou que foi abusada sexualmente dos 7 aos 10 anos de idade e que os atos libidinosos aconteciam quando ela chegava da escola, momento em que o homem estava sozinho em casa. Os familiares da menina observaram comportamentos estranhos nela e, ao questioná-la, a mesma relatou os abusos”, explicou a delegada.

Diante dos fatos, foi solicitado o mandado de prisão em nome do homem, sendo expedido no dia 20 de abril pela juíza Patrícia Chacon de Oliveira Loureiro, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, da Comarca de Manaus.

O homem foi condenado a 12 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.