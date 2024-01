Tios são presos por estupro de vulnerável contra sobrinhas em zona rural

Três homens foram detidos na última quinta-feira (18/1) sob a suspeita de terem praticado estupro contra duas sobrinhas no distrito de Jordão, zona rural de Sobral, interior do Ceará. As vítimas, atualmente com 17 e 13 anos, teriam sido alvo do abuso por parte do trio, que inclui dois irmãos, de 54 e 49 anos, e o cunhado deles, de 56 anos.

Segundo informações da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade, uma das vítimas, hoje com 17 anos, teria sido violentada dos 7 aos 11 anos. A outra jovem, de 13 anos, teria sido a vítima mais recente do grupo. Os criminosos, aproveitando-se da proximidade familiar, perpetravam os abusos em momentos distintos.

Os acusados, cujas identidades não foram divulgadas, tiveram suas prisões solicitadas pela Polícia Civil, pedido este aceito pelo Poder Judiciário. Após a detenção, o trio foi conduzido à Delegacia, onde as ordens judiciais por estupro de vulnerável foram cumpridas. Atualmente, os homens estão à disposição da Justiça para responder pelos crimes imputados.

Redação AM POST