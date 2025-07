Tiro acidental durante caçada termina em morte na zona leste de Manaus

Notícias policiais – Um homem morreu na noite de sexta-feira (25) após ser atingido por um disparo acidental de arma de fogo durante uma caçada com um amigo, em uma área de mata localizada no ramal 3 Marias, na estrada Adolpho Ducke, bairro Distrito Industrial, zona leste de Manaus.

Segundo relatos do amigo da vítima, os dois estavam caçando juntos quando, em um momento ainda não esclarecido, a arma disparou de forma acidental. O homem foi atingido e não resistiu aos ferimentos, morrendo antes de receber qualquer atendimento médico.

Equipes do Departamento Técnico Científico (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar a perícia e remover o corpo da vítima.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deverá apurar as circunstâncias do disparo e ouvir o amigo da vítima, única testemunha do ocorrido. Até o momento, a identidade do homem não foi divulgada.